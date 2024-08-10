Общество

Псковская область вошла в число рекордсменов по динамике погрузки на сети РЖД за июль

Псковская область вошла в число рекордсменов по динамике погрузки на сети РЖД за июль с ростом на 20,2% (за счёт увеличения в 3,9 раза погрузки лесных грузов, в 1,5 раза — нефтепродуктов). Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД «Телеграмма РЖД».

Лучшей по динамике стала Чувашская Республика (+27,8% за счёт увеличения в 2,3 раза отправки контейнерных грузов, а также роста погрузки нефтяных грузов в 1,9 раза). На втором месте с ростом на 23,9% Новгородская область (благодаря увеличению в 10 раз отправки удобрений в контейнерах и в 1,3 раза — в вагонах).

Псковская область расположилась на третьем месте по динамике с ростом на 20,2%.

Лучшие по объёмам: Кемеровская область — 16,5 млн тонн, Свердловская область — 5 млн тонн, Пермский край — 3,9 млн тонн.