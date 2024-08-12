Общество

«Беседка»: Сдать кровь — спасти жизнь. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 августа.

Гостья студии — главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина.

Кто может стать донором крови? Какие требования предъявляются к донорам? Где можно сдать кровь в Пскове? Положено ли какое-то вознаграждение донорам? Как идут поиски редких видов донорской крови? Каков «портрет» типичного донора? Растет ли количество желающих сдать кровь за последние годы? На эти и другие вопросы она ответила в беседе с Артемом Татаренко.