Происшествия

Псковская таможня: качество контроля перемещаемых товаров физическими лицами не снижается

Псковские таможенники выявили 2,5 тысячи физических лиц, нарушающих законодательство в области таможенного дела, за полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Несмотря на снижение в регионе деятельности Псковской таможни пассажиропотока и перемещения граждан легковым автомобильным транспортом сотрудники таможни постоянно фиксируют нарушения таможенных правил со стороны физических лиц. В первом полугодии в отношении физических лиц возбуждено 3221 дело об административных правонарушениях.

«Зачастую в отношении одного правонарушителя возбуждается несколько дел об АП по различным составам. Примечательно, что количество возбужденных административных дел возросло на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть нарушений составляют: недекларирование товаров, подлежащих декларированию; незаконное перемещение подакцизной продукции; несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров растительного и животного происхождения и невывоз в установленные сроки временно ввезенных транспортных средств для личного пользования. Среди нарушителей таможенного законодательства – граждане РФ, Европы и стран Центральной Азии», - рассказали в таможне.

На автомобильных пунктах пропуска особое внимание таможенники уделяют соблюдению требований указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

За полгода предотвращен вывоз 8,98 млн долларов США при декларировании валюты в сумме, превышающей разрешённые нормы по 197 пассажирским таможенным декларациям, отказано в выпуске по 38 пассажирским декларациям на общую сумму более 600 тысяч долларов США.