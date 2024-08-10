Общество

Специалисты Псковской области поделились с херсонскими коллегами опытом обеспечения деятельности мировых судей

Псковскую и Херсонскую области объединил телемост, посвященный обмену опытом по обеспечению деятельности мировых судей. На семинаре, который прошел в рамках видео-конференц-связи, Псковскую область представляли руководство и специалисты регионального комитета юстиции, Херсонскую область — представители регионального управления обеспечения деятельности мировых судей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках семинара были рассмотрены самые разные направления обеспечения деятельности судей на примере того, как организована работа в Псковской области: материально-технические, финансовые и кадровые аспекты.

Специалисты Херсонской области задали псковским коллегам все интересующие их вопросы. В частности, речь зашла о принципах формирования участков мировых судей. В новом регионе России в настоящее время как раз ведется работа по их созданию, принята необходимая нормативная база.

По итогам семинара специалисты по обеспечению деятельности мировых судей Псковской и Херсонской областей договорились о продолжении взаимодействия по отработке отдельных вопросов.

«За годы у нас выработана серьезная практика, которой мы готовы поделиться. Есть опыт решения самых разных вопросов, в том числе и кадровых, поэтому со своей стороны мы готовы оказать всю возможную консультационную помощь и поддержку», — сказала врио председателя комитета юстиции Псковской области Марина Чамкина.

Напомним, Псковская область оказывает Херсонской области помощь и поддержку по целому ряду направлений. В частности, идет сотрудничество с новыми регионами в развитии информационных технологий в сфере образования и социальной защиты. Оказывается помощь в модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонте социальных объектов. Медики Псковской области на постоянной основе оказывают медпомощь населению новых регионов.