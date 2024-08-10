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Псковичка Анастасия Сичкаренко получила титул «Миссис достояние России»

Представительница Пскова Анастасия Сичкаренко стала обладательницей титула «Миссис достояние России» в финале конкурса-фестиваля «Миссис Россия-2024», который прошёл в Москве. Также Анастасия Сичкаренко получила благодарственное письмо от фонда «Женщины России» и приглашение на общероссийский съезд, а также почётную медаль от Всероссийского общества спасения на водах как вдова бойца специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Фото здесь и далее: дирекция конкурса «Миссис Псков»

Анастасия Сичкаренко — 33-х летняя многодетная мама и вдова бойца СВО. «Благодаря конкурсу она обрела новые силы, возможности и стремления. Благодаря президенту фонду "Планета женщин" и организатору мероприятия Алле Маркиной Анастасия почувствовала заботу и небезразличие к своей судьбе», - отметили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

В этом году сразу несколько жён бойцов СВО стали финалистками конкурса «Миссис Россия-2024». По этому поводу на сцену с приветственным словом были приглашены военнослужащие, которые на данный момент проходят реабилитацию. Также отдельно выделили жён бойцов СВО, среди которых была и Анастасия Сичкаренко.

Напомним, финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия-2024» прошёл в большом концертном зале Фольклорного центра «Москва». Участие в нем приняли 39 представительниц разных регионов РФ, из которых 13 - многодетные матери

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Титул «Миссис Россия-2024» завоевала 40-летняя многодетная мама из Санкт-Петербурга — Людмила Рожнева. Псковичка Кристина Ларченко признана миссис Россия-2024 гран-при. Псковичка Евгения Морозова стала первой вице-миссис Россия 2024.