Общество

Художников в мультипликации вскоре заменят нейросетями, заявил IT-эксперт

Использование нейросетей в мультипликации совершенно естественно, заявил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков.

Один из участников художественного конкурса Hive3, который оценивает самые разные проекты с использованием ИИ, подготовил поразивший всех 30-секундный тизер несуществующего анимационного фильма в стиле работ Pixar, который был полностью сделан генеративными нейросетями. За художественный стиль отвечала Midjourney, анимировала изображения Dream Machine, музыку писала Udio, а рассказчика озвучила нейросеть Elevenlabs.

«Поскольку создание анимационного видео и его озвучивание до этого происходило с использованием вычислительной техники, то производителям нет нужды "объяснять" ИИ нечто ранее не вполне оцифрованное, а можно с минимальными потерями сил и времени сосредоточиться на творчестве», – отметил Алексей Ермаков.

Согласно условиям, опубликованным на сайте конкурса, победитель заберет главный приз в размере 250 000 долларов. Чтобы его получить, нужно выполнить специальное креативное или маркетинговое задание. Изображения, видеоролики или любой другой материал должен быть создан с использованием нейросетей, пишет RuNews24.ru.

Генеративный ИИ организаторы считают необходимым условием для участия в конкурсе, и они сразу отмечают, что итоговые работы, пусть и в измененном виде, будут использоваться в продвижении реальных брендов. И как видно на примере данной заявки, отличить работу машины от труда профессионального художника может быть не так просто.

Это говорит о том, что бизнес уже всерьез намеревается заменить нейросетями художников и аниматоров, считает Ермаков. Уже сейчас игровые студии используют голоса реальных актеров в своих продуктах. Американский профсоюз актеров SAG-AFTRA недавно объявил забастовку, в которой приняло участие 160 000 человек. Среди прочего они требуют от компаний обязательно уведомлять актеров, если его голос или внешность будет как-то использоваться генеративным ИИ. А для многопользовательского шутера Apex Legends от EA промо-арты уже рисует нейросеть.