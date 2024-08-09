Органный концерт пройдет в Печорах 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото предоставили организаторы концерта
В 16.30 состоится концерт органной музыки. Исполняет лауреат международных конкурсов Мария Макаренко.
В программе: Луи Маршан (1669-1732) «Большой диалог», Томазо Альбинони (1671-1751) – «Ремо Джадзотто Адажио», Иоганн Каспар Фердинанд Фишер (1656-1746), «Чакона», Йозеф фон Райнбергер (1839-1901), Соната №4, первая часть Tempo moderato, op.98, Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), Хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele», BWV654, Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), Прелюдия и фуга ми бемоль мажор, BWV552 Леон Боэльман (1862-1897), Молитва и Токката из «Готической сюиты» ор. 25.
Концерт пройдет в Печорах на улице Гагарина, 12а (Лютеранская церковь Святого Петра).