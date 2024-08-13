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Спорт

Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Ушаков

14.08.2024 17:36|ПсковКомментариев: 0

Трехкратный чемпион мира по биатлону в составе сборной СССР Александр Ушаков умер на 77-м году жизни. Об этом 14 августа сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«На 77-м году жизни умер трехкратный чемпион мира, участник трех олимпийских сборных Александр Андреевич Ушаков, сообщает Федерация биатлона Удмуртской Республики. В последние годы заслуженный удмуртский биатлонист жил под Тверью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБР.

Александр Ушаков родился 18 июля 1948 года в деревне Смирново Завьяловского района Удмуртской АССР. Он трижды становился чемпионом мира в этафете 4x7,5 км (1970, 1974 и 1977), дважды — чемпионом СССР (1980).

После окончания спортивной карьеры он много лет проработал старшим преподавателем кафедры физического воспитания Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей
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