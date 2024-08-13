Спорт

Дипломом участника шахматного матча награжден ветеран псковской исправительной колонии

Ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Виталий Уловский удостоен дипломом за активное участие и волю к победе в товарищеском шахматном матче-турнире, состоявшемся между командами Федеральной службы исполнения наказаний России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСИН по Псковской области

Мероприятие посвящено столетнему юбилею Российской федерации шахмат. Главная идея состязания заключалась в популяризации интеллектуальной игры, укреплении межведомственного взаимодействия и развитии партнерских отношений. По итогам сыгранных партий лидирующую позицию заняла команда пенитенциарного ведомства. А представитель УФСИН России по Псковской области Виталий Уловский в качестве участника сборной внес весомый вклад в это достижение, проведя за 2 часа порядка 20 шахматных онлайн-партий.

«Я очень доволен, что имею возможность выступать на таком высоком профессиональном уровне. Это почетно и дает новый виток саморазвития, позволяя не останавливаться на достигнутом, совершенствовать навыки игры, идти вперед», – прокомментировал Виталий Уловский.

На счету шахматиста-любителя Виталия Уловского тысячи турниров различного масштаба и уровня. Среди запоминающихся – сеанс игры с именитым чемпионом мира Анатолием Карповым. В настоящее время ветеран псковского УФСИН является участником сборной ФСИН России по шахматам и уже в полной мере готовится к очередному турниру Гослиги, объединяющей в своем составе шахматистов органов государственной власти, подведомственных организаций и региональных правительств, рассказали в ведомстве.