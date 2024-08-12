Общество

Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств по всей России

Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали в компании.

В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области, пишет РИА Новости.

«Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача», - сообщили в компании в среду.

Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. «Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем», - пояснили в компании.

Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.