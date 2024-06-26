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Россиянина подозревают в стрельбе по окнам многоэтажки в ответ на замечание о шуме

Полицейские установили подозреваемого, вероятно, причастного к стрельбе по окнам многоквартирного дома в Калуге.

Фото Kaluga-Poisk.ru

В полицию обратились жители многоквартирного дома и сообщили о стрельбе по окнам в одном из микрорайонов. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 24-летний местный житель, у него изъяли оружие.

По предварительной версии, молодой человек был в компании друзей на улице. Они громко слушали музыку, ругались матом и шумели во дворе многоэтажного дома. Местный житель сделал замечание, но в ответ нарушитель спокойствия достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз в окна дома, после чего сбежал, пишет Kaluga-Poisk.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.