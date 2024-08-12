Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола «25 лет эпохи Владимира Путина»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «25 лет эпохи Владимира Путина», который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ровно четверть века назад, в августе 1999-го, произошли события, которые во многом предопределили ход политических и общественных процессов в России на десятилетия вперед. Во-первых, главой правительства стал Владимир Путин, которого президент Борис Ельцин представил как своего преемника - и спустя несколько месяцев Владимир Владимирович стал исполняющим обязанности главы государства, а затем победил на выборах. Во-вторых, 25 лет назад стартовал процесс партстроительства — под парламентские выборы 1999 года в Кремле начали создавать движение «Единство», которое затем, после объединения с «Отечеством» и «Всей Россией», превратилось в «Единую Россию» - партию власти, которая многие годы доминирует и является проводником курса действующего президента.

О том, как 25 лет назад всё начиналось, какой путь пройден страной и нашим регионом, что изменилось — мы будем говорить со свидетелями и участниками тех событий в августе 99-го:

Елена Александровна Косенкова, экс-депутат областного Собрания, директор Псковской швейной фабрики «Славянка».

Виктор Васильевич Антонов, действующий региональный парламентарий, в прошлом депутат Верховного совета РСФСР и Государственной Думы России.

Дмитрий Константинович Хритоненков, экс-полномочный представитель президента России в Псковской области.

Ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Трансляция завершена