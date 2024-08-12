Общество

Шестеро не вставших на учет бывших мигрантов в Пскове получили повестки в военкомат

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Фото и видео здесь и далее: Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата города Пскова и СОБР провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Проверили десятерых бывших мигрантов, выявлены шестеро мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручили повестки, мужчин доставили в военный комиссариат.

«Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ», - рассказали в ведомстве.