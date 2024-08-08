Экономика

Оборонно-промышленный комплекс может выпускать продукцию двойного назначения — Александр Козловский

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский принял участие в выездном заседании Экспертных советов, организованном Союзом машиностроителей России при поддержке АКИТ РФ на площадке форума «Армия-2024».

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Мы работаем в условиях глобальных угроз России, и усилия каждого из нас направлены на укрепление экономики, быстрое достижение технологического суверенитета и обеспечение наших военнослужащих на передовой современным оборудованием и всем необходимым», - сказал Александр Козловский.

Комитет Государственной Думы по промышленности и торговле вместе с Лигой содействия оборонным предприятиям, Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Минпромторгом консолидирует усилия по оперативному решению острых проблем предприятий.

«Мы вносим необходимые поправки в нормативно-правовую базу, работаем с Минпромторгом в оперативном режиме, и многое у нас получается благодаря такой интенсивной работе», - отметил Александр Козловский.

Ключевой темой общения стали промышленные кластеры и промышленная инфраструктура как инструменты диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Сейчас главной задачей ОПК является обеспечение задач СВО, но именно на этой стремительно развивающейся производственной базе может выпускаться и продукция двойного назначения. Понимая эту задачу, обсудили инструментарий мер поддержки, которые смогут помочь предприятиям в ближайшее время. Прозвучавшие сегодня предложения, а также мнения, которые нам поступят в дальнейшем, мы соберем в один документ и проанализируем с тем, чтобы на их основе принять конкретные рабочие решения», - подытожил депутат Госдумы.