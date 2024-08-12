Общество

Дети в Пскове выбирают компьютерные игры вместо кукол, машинок и догонялок — опрос

Roblox, Minecraft, шахматы, «Монополия», онлайн- и реальный футбол выбирают современные дети вместо игры в куклы, машинки. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие горожане с детьми в возрасте от 7 до 14 лет.

Дети 39% родителей увлекаются компьютерными играми. Наиболее популярные из них – Roblox (14% родителей смогли указать название игры) и Minecraft (12%). Далее следуют игра в футбол на компьютере, «Танки», Standoff 2, бродилки и стратегии. Практически каждый четвертый родитель либо не смог вспомнить, в какую конкретно игру играет ребенок, либо ответил, что дети играют в разные игры.

Далее по популярности следуют настольные игры. У 17% родителей дети играют в шахматы, «Монополию», карточные игры, «Лото», «Имаджинариум», Scrabble. У детей каждого шестого родителя в приоритете спортивные игры, и чаще выбор за футболом, баскетболом и настольным теннисом. «Догонялки», «прятки», «салки», катание на велосипедах и другие подвижные уличные игры популярны среди детей каждого девятого родителя. Лепка, «Лего», игра в города и загадки также в арсенале современных детей.

Про такие ролевые игры как «дочки-матери», «в школу», «куклы», «машинки» вспомнили только 3% родителей. Семнадцать лет назад родителей, сказавших, что их дети играли в подобные игры, было в семь раз больше.

25% родителей уверены в том, что их дети вообще не играют в компьютерные игры, а 10% — в том, что в жизни их детей вообще нет места играм, и их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют, читают книги.