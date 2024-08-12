Общество

За неделю 74 человека в Псковской области пострадали от укусов клещей

74 человека, в том числе 31 ребенок, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 8 по 14 августа. Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 14 августа количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2111 человек) на 35,7% меньше, в том числе детей (612) – на 21,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая ковидный период).

За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 2393 человек, в том числе детей – 665.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1608 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1596, из природных биотопов – 12.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,31%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,8%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,4%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,75%.

В 2024 году зарегистрировано 8 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 1 ребенка, 3 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

Напомним, в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.