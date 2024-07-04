Туризм

Гостиница «Дружба»: новый объект на карте отдыха и туризма Псковской области. ЛОНГРИД

Пушкинские Горы прекрасны в любое время года: великолепные русские пейзажи, красивые усадьбы «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское», богатая история. Живописная природа этих мест когда-то вдохновляла великого русского поэта на создание его бессмертных произведений, а сейчас привлекает туристов со всех регионов России.

Среди сосен и озер приятно прогуляться пешком — тем более, музейные объекты расположены достаточно близко друг к другу. Псковская Лента Новостей предлагает обратить внимание на новую точку на карте отдыха и туризма Псковской области — гостиницу «Дружба», которая располагается в самом центре поселка Пушкинские Горы.