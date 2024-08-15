Культура

Экс-замглавы Пскова снялся в сериале «Казачок-2»

Экс-руководитель Псковского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», бывший заместитель главы Пскова Игорь Сиротин принял участие в съемках многосерийного художественного фильма «Казачок-2». Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фотографии предоставлены Игорем Сиротиным

«Казачок-2» — продолжение комедийно-исторического поучительного сериала о приключениях школьника, попавшего в прошлое. Первая часть сериала вышла в 2024 году. Создатели решили его продлить. Выход второго сезона запланирован на 2025 год.

Напомним, первый сезон сериала снимали в исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. Для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами. В том числе, съемки первой части проходили в областном центре. Съемки второго сезона также частично проходили в Пскове.