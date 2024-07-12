Общество

Более 20 пляжей оборудованы для купания на территории Псковской области

Более 20 оборудованных пляжей работают на территории Псковской области. Об этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов сообщил в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На данный момент на водоемах Псковской области действуют 23 пляжа, из них 10 – в детских оздоровительных лагерях, 3 пляжа в пределах города Пскова и 1 – в Великих Луках. Настоятельно рекомендую купаться только в оборудованном месте», – рассказал Юрий Покатов.

Он отметил, что купаясь в необорудованных местах, человек не может полностью объективно оценить все факторы риска. Последствиями резкого перепада температур из жары в холодную воду могут стать судороги, потеря сознания. При понижении температуры тела до 27 градусов может наступить клиническая смерть.

«Смерть может наступить не только от утопления, но и от переохлаждения, это более актуально в осенне-зимние месяцы», – уточнил Юрий Покатов.