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Общество

Минздрав предупредил о новой болезни легких из-за электронных сигарет

29.08.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь легких EVALI. Информацию об этом в четверг, 29 августа, сообщает Минздрав России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что с 2009 по 2023 год в России количество курящих снизилось с 41% до 30%. Тем не менее проблема быстрого привыкания к вейпам и электронным сигаретам остается актуальной.

«EVALI — это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение этой болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести симптомов. Хотя выявляемость EVALI остановила свой рост, это не снижает ее опасность для пользователей вейпов», — говорится в публикации.

Симптомы болезни похожи на COVID-19: температура, слабость, кашель и одышка, а также изменения в легких, которые можно увидеть на компьютерной томографии. Однако, в отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI являются проблемы с пищеварением.

Источник: Псковская Лента Новостей
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