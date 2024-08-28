Общество

В Госдуме предложили уничтожать просроченный и фальсифицированный товар

В комитете по экономической политике Госдумы считают, что фальсифицированный и просроченный товар, который блокируется на кассе с помощью системы маркировки необходимо уничтожать. Об этом заявил первый зампред комитета Николай Арефьев.

«Блокировку товаров, конечно, нужно было начинать одновременно с маркировкой и не идти в этом плане на поводу у бизнеса, ведь речь идет о безопасности наших граждан. Но, на мой взгляд, не нужно ограничиваться только этими мерами, ведь мы не знаем, что происходит с изъятым товаром, не попадает ли он опять на полки?» — рассуждает первый зампред комитета Николай Арефьев.

По его словам, необходимо контролировать дальнейший путь этой продукции и, вероятно, обязать производителей уничтожать этот товар, чтобы он не возвращался в оборот, пишут «Известия».