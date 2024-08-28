Общество

Псковские единороссы передали книги для детей города Донецка

Региональный координатор проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров доставил книги для жителей Донецка. Издания он передал команде Централизованной библиотечной системы для детей города Донецка. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Литературу к 155-летию столицы ДНР мы собрали в рамках совместной акции региональных отделений Союза машиностроителей России и "Единой России"», - прокомментировал Александр Козловский.

Идея проведения акции возникла после того, как в соцсетях широкий отклик нашла новость о том, что великолучанин Юрий Семенов завещал личную библиотеку жителям Донецкой народной Республики. Передать книги было поручено Владимиру Владимирову.

Вместе с изданиями член партии «Единая Россия» передал жителям Донецка помощь от сторонников «Единой России» из Великих Лук – братьев Камо и Карена Хчеянов. Предприниматели регулярно помогают жителям новых регионов. К новому учебному году детям Донецка они отправили тетради, одежду и обувь.