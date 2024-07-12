Общество

Матвиенко рассказала о неоднократных попытках мошенников обмануть ее

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что мошенники много раз пытались ее обмануть, но всегда безуспешно.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», — сообщила спикер на пленарном заседании.

При этом она уточнила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком. Матвиенко подчеркнула, что надо повышать финансовую грамотность населения — начиная с детского возраста, пишет РИА Новости.

«Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны. Они и родителей своих от чего-то уберегут», — заключила спикер Совфеда.

На минувшей неделе ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Кредитные организации будут обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам их антифрод-систем, совершались мошеннические операции, в том числе если клиенты не сообщали об обмане и счета аферистов не передавались в базу банных ЦБ, а остались только в базе данных банка. Кроме того, банки должны учитывать информацию о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, а также данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции.