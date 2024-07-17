Индексация пенсий с 2025 года коснется 27 тысяч работающих псковичей

Пенсии работающих псковских пенсионеров начнут индексировать с 2025 года. Данная индексация коснется более 27 тысяч работающих пенсионеров в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.
Отделение СФР по Псковской области возобновит индексацию выплат пенсионерам, продолжающим работать в соответствии с поправками в федеральный закон о страховых пенсиях, которые вступают в силу со следующего года. Согласно им, пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.
С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам, как известно, не индексируют. Все проведенные повышения учитывают на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы.
В соответствии с принятыми изменениями, теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.
Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет автоматически. Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться. Социальный фонд проводит все плановые индексации выплат автоматически.