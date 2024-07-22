Общество

Псковичи в первом полугодии стали чаще смотреть фильмы и сериалы — исследование

Жители Псковской области за полгода стали на 16% больше смотреть фильмы и сериалы. По данным онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС, псковичи стали чаще смотреть комедии, детективы и мелодрамы, а особенно им приглянулись картины с Владимиром Сычевом в главных ролях.

Фото предоставили в пресс-службе МТС

Эксперты проанализировали кинопредпочтения жителей Псковской области за первое полугодие (с января по июнь) 2024 года. Как отмечается в исследовании, за последний год псковичи стали чаще смотреть фильмы и сериалы: время просмотра контента на KION в регионе увеличилось на 16% за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – январем-июнем 2023 года.

Аналитики KION связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это в свою очередь повысило интерес россиян к просмотру контента на стриминговых платформах.

В топ-5 по просмотрам среди псковичей вошли следующие проекты: