Общество

Президентский фонд культурных инициатив в первом конкурсе распределит на гранты 5 млрд рублей

5 миллиардов рублей составило финансирование первого конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), прием заявок на который стартовал в Псковской области 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Объем поддержки на 2025 год – 10 миллиардов рублей. Объем поддержки первого конкурса 2025 года, о котором сейчас идет речь, – 5 миллиардов рублей. Фонд культурных инициатив принимает заявки, как и всегда, удаленно, из любой точки России. Можно из всех 89 регионов подать заявку и быть уверенным, что она дойдет до экспертного жюри и будет рассмотрена», - сказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Прием заявок будет идти до 10 сентября включительно. Итоги будут подведены до 20 декабря. Выплаты по грантам начнутся с самого начала 2025 года.