Заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив принимают в Псковской области

Заявочной кампании первого конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) дали старт в Псковской области 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Присутствующие заслушали видеообращение генерального директора ПФКИ Романа Карманова.
«Мы поговорим, что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха, если вы еще не были поддержаны или, например, если уже есть поддержанные проекты, и нужно выйти на новый уровень, на новые проекты, и вы будете снова подаваться в этот раз. В этот раз мы даем установки на успех», - сказал Роман Карманов.
Приём заявок продлится до 10 сентября.