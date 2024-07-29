Два случая геморрагической лихорадки у людей выявили в Псковской области с начала года

Один случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у ребенка, жителя сельской местности, зарегистрировали на территории Псковской области в 2023 году. В текущем году уже зафиксировали два факта заболевания на регион. Кроме дачников, следует быть настороже псковичам-путешественникам в южные регионы, где случаев геморрагической лихорадки по статистике больше. ГЛПС от человека к человеку не передается, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«Лето в разгаре, и дачная жизнь, размеренная и томная, уводит вдаль от тревожных мыслей. Но есть моменты, о которых следует знать: предупрежден — вооружен. Одна из возможных дачных напастей кроется в словосочетании "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом". ГЛПС - это зоонозная вирусная инфекция, то есть заболевание, которое передаётся человеку от животного. Основными источниками его для псковичей могут стать мышевидные грызуны - хронические носители вируса», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Как происходит заражение инфекцией:
Со времени заражения до появления первых признаков заболевания происходит в среднем от 14 до 20 дней, максимальный период может составлять 1,5 месяца.
Заболевание начинается, как правило, с лихорадки, которая сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. Через некоторое время присоединяются симптомы поражения других органов и систем: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, центральной нервной и других систем.
Острое начало болезни:
«При появлении признаков заболевания после проведения работ, связанных с пылеобразованием, обратитесь за медицинской помощью и сообщите о фактах возможного контакта с мышами» - советуют в Роспотребнадзоре.