Общество

Два случая геморрагической лихорадки у людей выявили в Псковской области с начала года

Один случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у ребенка, жителя сельской местности, зарегистрировали на территории Псковской области в 2023 году. В текущем году уже зафиксировали два факта заболевания на регион. Кроме дачников, следует быть настороже псковичам-путешественникам в южные регионы, где случаев геморрагической лихорадки по статистике больше. ГЛПС от человека к человеку не передается, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Лето в разгаре, и дачная жизнь, размеренная и томная, уводит вдаль от тревожных мыслей. Но есть моменты, о которых следует знать: предупрежден — вооружен. Одна из возможных дачных напастей кроется в словосочетании "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом". ГЛПС - это зоонозная вирусная инфекция, то есть заболевание, которое передаётся человеку от животного. Основными источниками его для псковичей могут стать мышевидные грызуны - хронические носители вируса», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Как происходит заражение инфекцией:

воздушно-пылевым путем – вирус в организм человека проникает через дыхательные пути вместе с пылью. Это может произойти в начале дачного сезона при уборке дачного домика, во время «сухой» уборки (подметания) в помещениях, заселенных грызунами, без соблюдения мер защиты, во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием на дачных участках, либо в быту при уборке сараев, гаражей;

алиментарным путем – вирус попадает в организм при употреблении в пищу продуктов, питьевой воды, зараженной выделениями грызунов;

контактным путем – вирус проникает через слизистые оболочки или поврежденную кожу при непосредственном соприкосновении с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями.

Со времени заражения до появления первых признаков заболевания происходит в среднем от 14 до 20 дней, максимальный период может составлять 1,5 месяца.

Заболевание начинается, как правило, с лихорадки, которая сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. Через некоторое время присоединяются симптомы поражения других органов и систем: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, центральной нервной и других систем.

Острое начало болезни:

резкое повышение температуры тела до 38–40 градусов,

головная боль,

озноб,

тошнота,

ломота во всём теле;

чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе;

боли в глазных яблоках и снижение остроты зрения (туман перед глазами, «мушки»).

«При появлении признаков заболевания после проведения работ, связанных с пылеобразованием, обратитесь за медицинской помощью и сообщите о фактах возможного контакта с мышами» - советуют в Роспотребнадзоре.