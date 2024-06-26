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Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах

Рекомендуется отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах, так как в этих местах в грибы могут попасть токсичные элементы, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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«В Подмосковье так же, как и во всей России, нельзя собирать и употреблять в пищу ядовитые грибы. Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вдоль железных дорог, автомобильных дорог. Там могут накапливаться соли тяжелых металлов. По этой же причине не рекомендуется собирать грибы в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и на кладбищах. Это места, где в грибы могут попасть токсичные элементы, которые окажут негативное воздействие на того, кто будет употреблять эти грибы», - сказала Надежда Раева.

По словам эксперта, очень важно собирать грибы именно с ножками, потому что именно по ножке гриба его можно отличить от ядовитых «близнецов». Так, сыроежку и бледную поганку можно различить только по наличию «юбочки» на ножке гриба.

«Грибы лучше собирать в корзинку, так как в ведре или полиэтиленовом мешке они очень быстро портятся, они там не "дышат", потом они могут помяться, и ножка может отломиться. Дома, когда мы придем, обязательно сразу перебрать эти грибы по видам грибов и отдельно готовить каждый вид гриба. Не надо их смешивать», - отметила Надежда Раева.

Она добавила, что без предварительного отваривания можно использовать только белые грибы, рыжики и грузди. Все остальные грибы необходимо предварительно отваривать не менее 10-15 минут, затем слить отвар, промыть грибы и дальше уже готовить их на свое усмотрение.

Грибы противопоказаны детям до 14 лет, так как они содержат большое количество клетчатки, хитина, который затрудняет переваривание и доступность продуктов соком желудочно-кишечного тракта. Кроме того, грибы не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы и кишечника, потому что это очень тяжелая пища, пишет РИА Новости.

«Грибы – это белковая пища. Поэтому если мы их сразу с вами после того, как соберем, не переработаем, то начнутся уже процессы микробиологической порчи в грибах. Попробуйте оставить кусок мяса на кухонном столе вечером – к утру вы уже почувствуете неприятный запах. Точно такие же процессы проходят и в грибах. Поэтому их надо незамедлительно перерабатывать после того, как мы их принесли домой», - предупредила специалист.