Общество

Юрист предупредил о мошенничестве с клубными картами фитнес-центров

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев рассказал, что участились способы случаи мошенничества, связанные с продажей клубных карт фитнес-центров, он отметил, что в таких случаях нельзя сообщать персональные данные и лучше всегда связываться напрямую с фитнес-клубами.

Он рассказал, что мошенники звонят и представляются сотрудниками фитнес-центров, используя названия реально существующих спортивных клубов, чтобы вызвать доверие. После чего они могут предлагать оформить клубную карту с большой скидкой, дополнительными бесплатными услугами или розыгрышем призов, сообщил юрист.

«Главная опасность таких звонков заключается в том, что мошенники стремятся получить ваши персональные данные и, что еще хуже, данные банковской карты. Они могут попросить вас назвать номер карты, срок ее действия и CVV-код для "оформления предзаказа" или "бронирования клубной карты"», - рассказал Русяев.

Помимо этого, можно стать жертвой фишинга - злоумышленники отправят вам ссылку на поддельный сайт фитнес-центра, где вам предложат ввести свои личные данные и реквизиты карты. Такие сайты обычно являются точной копией настоящих, и отличить их на первый взгляд бывает непросто, говорит юрист.

«Еще один вариант обмана - предложение внести предоплату за клубную карту на указанный счет или номер телефона. После перевода денег связь с "представителями" фитнес-центра, как правило, прерывается, а вы остаетесь без обещанной услуги и без денег», - рассказал Русяев.

Юрист рекомендует смотреть на поведение звонящего. Если представитель фитнес-клуба оказывает давление, торопит с принятием решения или угрожает, что предложение действует ограниченное время, то это явный признак мошенничества, пишет РИА Новости.

«Никогда не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым людям по телефону. Если вас заинтересовало предложение, лучше самостоятельно найти официальный сайт фитнес-центра и связаться с их представителями напрямую», - уточняет он.