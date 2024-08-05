Общество

Почти две тысячи псковичей получили выплаты пенсионных накоплений с начала года

Отделение Социального фонда России по Псковской области с начала 2024 года выплатило средства пенсионных накоплений 1982 жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Получить эти средства могут женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет и граждане, имеющие право выхода на страховую пенсию по старости досрочно, если у них формировались пенсионные накопления. Для получения этих выплат также необходимо наличие минимального пенсионного стажа и определенное количество пенсионных коэффициентов. В 2024 году это — 15 лет и 28,2 ИПК соответственно.

Пенсионные накопления могли формироваться у следующих категорий псковичей:

работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию;

у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002 -2004 годах;

у владельцев сертификатов на материнский капитал, направивших средства на накопительную пенсию;

у людей, которые производят добровольные взносы на формирование пенсионных накоплений, в том числе в рамках программы государственного софинансирования пенсий.

Получить накопления можно в виде единовременной выплаты, ежемесячной срочной пенсионной выплаты (для граждан, уплачивающих взносы добровольно либо направивших на эти цели маткапитал, продолжительность выплаты составляет не менее 10 лет) и накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно пожизненно.

«С июля 2024 года вступил в силу новый порядок расчета выплат накопительной части пенсии. Согласно изменениям, тип выплаты теперь зависит от величины прожиточного минимума пенсионера по России, — рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. — В 2024 году он составляет 13 290 рублей. Если накопительная пенсия составит 10% от него или меньше, то деньги выплатят единовременно одной суммой. Если больше 10% от прожиточного минимума, тогда будет назначена ежемесячная срочная пенсионная выплата, либо накопительная пенсия. Например, на лицевом счете есть 100 тысяч рублей. В таком случае накопительная пенсия составит 379 рублей в месяц (все накопления делятся на ожидаемый период их выплаты — 264 месяца в 2024 году). Полученная сумма накопительной пенсии меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера – 1 329 рублей, поэтому все деньги будут выплачены одной суммой».

Такой порядок определения варианта выплаты пенсионных накоплений удобен и универсален, отметили в отделении СФР. Достаточно просто сравнить свои пенсионные накопления с величиной прожиточного минимума пенсионера и понять, какая выплата в итоге будет назначена.

Важно отметить, что новый порядок применяется в отношении граждан, обратившихся за выплатой средств пенсионных накоплений с 1 июля 2024 года. Пересмотр ранее принятых решений не предусмотрен. Чтобы узнать сумму своих пенсионных накоплений и информацию о страховщике, граждане могут получить выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, а также обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.

Более подробная информация — на официальном сайте СФР или по телефону единого контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 200 00 98 (режим работа региональной линии – с понедельника по четверг с 8.30 до 18.00, в пятницу с 8.30 до 15.30, без перерыва).