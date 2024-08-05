Почти две тысячи псковичей получили выплаты пенсионных накоплений с начала года

Отделение Социального фонда России по Псковской области с начала 2024 года выплатило средства пенсионных накоплений 1982 жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
Получить эти средства могут женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет и граждане, имеющие право выхода на страховую пенсию по старости досрочно, если у них формировались пенсионные накопления. Для получения этих выплат также необходимо наличие минимального пенсионного стажа и определенное количество пенсионных коэффициентов. В 2024 году это — 15 лет и 28,2 ИПК соответственно.
Пенсионные накопления могли формироваться у следующих категорий псковичей:
Получить накопления можно в виде единовременной выплаты, ежемесячной срочной пенсионной выплаты (для граждан, уплачивающих взносы добровольно либо направивших на эти цели маткапитал, продолжительность выплаты составляет не менее 10 лет) и накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно пожизненно.
Такой порядок определения варианта выплаты пенсионных накоплений удобен и универсален, отметили в отделении СФР. Достаточно просто сравнить свои пенсионные накопления с величиной прожиточного минимума пенсионера и понять, какая выплата в итоге будет назначена.
Важно отметить, что новый порядок применяется в отношении граждан, обратившихся за выплатой средств пенсионных накоплений с 1 июля 2024 года. Пересмотр ранее принятых решений не предусмотрен. Чтобы узнать сумму своих пенсионных накоплений и информацию о страховщике, граждане могут получить выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, а также обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.
Более подробная информация — на официальном сайте СФР или по телефону единого контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 200 00 98 (режим работа региональной линии – с понедельника по четверг с 8.30 до 18.00, в пятницу с 8.30 до 15.30, без перерыва).