Общество

День транспортной службы уголовно-исполнительной системы отмечают 11 августа

День транспортной службы уголовно-исполнительной системы отмечается 11 августа. Об этом сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Соответствующий приказ ФСИН России был подписан 1 июня 2017 года. В этот день (28 июля по старому стилю) 1908 года первые два специальных автомобиля для перевозки заключенных производства отечественного завода «Г.А. Лесснеръ» и Ново-Берлинской фабрики «Г.Ф. Маркъ и Ко» начали эксплуатироваться в Санкт-Петербурге.

Основными задачами транспортной службы УИС является планирование, организация, контроль, учет, анализ и прогнозирование работы подведомственного автомобильного транспорта, профилактика и предупреждение дорожно - транспортных происшествий в учреждениях УИС, а также развитие материально - технической базы.

На службе в уголовно-исполнительной системе Псковской области в настоящее время состоит более 100 автомобилей. Среди них автомобили, предназначенные для конвоирования осужденных и лиц, находящихся под стражей, легковые оперативно-служебные, пожарные и санитарные автомобили, автобусы, передвижной флюорограф, передвижная ремонтная мастерская, автомобиль-лаборатория для ремонта инженерно-технических средств охраны и связи, автотракторная спецтехника.

Аттестованные и вольнонаемные водители, механики ежедневно выполняют задачи по автотранспортному обеспечению служебной деятельности всех подведомственных учреждений УИС.

«Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет сотрудников и ветеранов транспортной службы с профессиональным праздником, желает здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, осуществление намеченных планов», - сказали в ведомстве.