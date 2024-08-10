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Общество

24 воина Красной Армии захоронили в невельской деревне Поздноево

12.08.2024 15:12|ПсковКомментариев: 0

24 воина Красной Армии захоронили в деревне Поздноево Невельского муниципального округа. Останки бойцов подняли поисковики в ходе международной молодежной вахты памяти «Невельский фронт», которая завершилась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За время работ поисковые отряды обнаружили останки более 100 воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Были подняты останки 28 бойцов. Захоронение 24 воинов состоялось в деревне Поздноево Невельского муниципального округа.

Также за время этой вахты памяти удалось найти два медальона, в одном из которых лежал вкладыш. Его направили на экспертизу.

Всего участие в экспедиции приняли более 300 представителей молодежных патриотических организаций с разных уголков страны, а также гости из Республики Беларусь. За десять дней молодые поисковики прошли «Школу юного поисковика», узнали тонкости работы от опытных специалистов.

 

Добавим, организаторами экспедиции выступили правительство Псковской области, Поисковое движение России, «Центр молодежи и общественных инициатив», поисковый отряд «Гвоздика» и  «След "Пантеры"».

Теги: #поисковики
Источник: Псковская Лента Новостей
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