Общество

Новый врач-бактериолог работает в псковской инфекционной больнице

Новый специалист лабораторной диагностики, врач-бактериолог Арина Калинина работает в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

После школы Арина Калинина поступила в Псковский государственный университет. В 2022 году завершила обучение в Институте медицины и экспериментальной биологии, факультета медицинская кибернетика по специальности «Врач-кибернетик».

В том же году поступила по целевому направлению от инфекционной больницы в ординатуру в Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова по профилю «Бактериология».

Сейчас молодой специалист только начинает осваивать рабочий процесс и знакомится с коллективом, но уже отзывается об инфекционной больнице как об организации со своей индивидуальной и теплой атмосферой.

Также девушку впечатлило современное оборудование и возможности проведения масштабного спектра бактериологических исследований. Наставниками Арины Калининой будут выступать сильные специалисты лабораторной диагностики, врачи - бактериологи с большим опытом работы.