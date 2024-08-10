Общество

Минпросвещения рекомендовало провести линейки в школах 2 сентября

Минпросвещения РФ в этом году рекомендовало провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года 2 сентября, сообщили в пресс-службе министерства.

В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье, ТАСС.

«Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года и Дня знаний 2 сентября 2024 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в первый понедельник сентября во всех школах страны традиционно пройдут церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации, а также внеурочные занятия «Разговоры о важном».

Кроме того, министерство в ходе торжественных мероприятий рекомендует провести чествования педработников, в том числе народных и заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда, молодых педагогических работников. «Могут быть также запланированы выступления представителей Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Российского общества "Знание"», - добавили в пресс-службе.

Впервые День знаний был отмечен 1 сентября 1984 года.