Общество

Капремонт Плюсской средней общеобразовательной школы выходит на финишную прямую

Капитальный ремонт Плюсской средней общеобразовательной школы выходит на финишную прямую. Ход работ и их качество за две недели до нового учебного года оценили председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава района Наталья Иванова и её заместители, председатель комитета по образованию Андрей Ермаков, прокурор Плюсского района Константин Тимофеев, директор школы Оксана Лазарева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Все помещения третьего этажа уже покрашены, на втором, по словам подрядчика, осталось около 300 квадратных метров в коридорах. Но уже сегодня к ночи строители ждут финальную поставку краски, малярные работы займут около суток, ещё столько же времени потребуется, чтобы установить потолки на покрашенных участках. К 25 августа на всех трёх этажах будут стоять двери с откосами, а к 28-му числу руководитель подрядной организации Мурат Озроков пообещал завершить основные внутренние работы.

«Останется устранение замечаний, которые вскроются после полной покраски и уборки. А к сентябрю сдадим всё. Людей хватает, работают в две смены», - заверил подрядчик, но предупредил, что на завершение наружных работ по объективным причинам потребуется чуть больше времени – во время ремонта подвальных помещений строители столкнулись с непредвиденными сложностями.

Андрей Ермаков предупредил подрядчика, что с началом учебного процесса шумные работы с использованием строительной техники возможны только во второй половине дня и исключительно в огороженной зоне. Наталья Иванова обратила внимание на необходимость установки временных ограждений по пути следования детей из школы к стадиону.

Александр Котов похвалил подрядчика за качество работ. «Нечасто приходится видеть такой добросовестный подход – ровные стены и углы, невидимые швы склейки линолеума – видно, что вы готовы отвечать за качество. За это большое спасибо! Вот с такими подрядчиками хочется иметь дело», - отметил спикер.

По итогам планёрки ни у подрядчика, ни у заказчика не осталось встречных вопросов. По общему решению работы по подготовке школы к началу учебного года могут быть запараллелены с завершением ремонта: сборку мебели на третьем, а затем на втором этаже удобнее начинать до полной установки дверей. Школа и муниципалитет готовы помочь строителям с уборкой отремонтированных помещений.