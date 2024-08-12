Общество

Реку Ловать в Великих Луках очищают от лишней растительности

Предприятия коммунальной сферы Великих Лук начали подготовку ко Дню города. Об этом администрация Великих Лук сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: администрация Великих Лук / «ВКонтакте»

Ведутся работы по очистке акватории реки Ловать от лишней растительности. Сотрудники предприятия «Зеленхоз» скашивают водоросли при помощи специальной техники.

«Специалисты приложат максимум усилий, чтобы река выглядела опрятно к празднованию 858-летия нашего города», - заключили в администрации Великих Лук.

Напомним, город Великие Луки отмечает День города в четвертую субботу августа. В 2024 году эта дата - 24 августа. Впервые Великие Луки упоминается в летописи в 1166 году. Однако в виде отдельных поселений город возник еще раньше, в VIII-IX веках, и располагался на великом водном пути «из варяг в греки». Долгое время, вплоть до XVIII века он нес службу города-крепости, стоя на страже Новгородских земель.