Общество

Псковские росгвардейцы провели занятия по огневой подготовке

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области во время планового занятия по огневой подготовке совершенствовали практические навыки владения оружием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе занятий, спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата и пулемета Калашникова, пистолета Ярыгина, саперской винтовки.

Росгвардейцы поражали цели различных на дистанциях, с переносом огня по фронту, из положений стоя, с колена и лежа, в ограниченное время, не превышающее считанных секунд.

Кроме того, спецназовцы отработали нормативы по оказанию перовой медицинской помощи.

По итогам занятий каждый участвовавший в них сотрудник ведомства получил рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков.