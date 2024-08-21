Общество

Более 60 млн было выделено на ремонты школ и детских садов Псковского района

Образовательные учреждения Псковского района успешно прошли приемку к новому учебному году. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

Для подготовки школ и детских садов Псковского района к 1 сентября из муниципального бюджета была выделена рекордная сумма - 61 млн рублей. Средства направлены на необходимые ремонтные работы.

Комиссия, в состав которой вошли представители управления образования и муниципальной власти, руководители учреждений, родительского комитета, сотрудники надзорных органов, проверили готовность школ и детских садов к началу учебного года.

Комиссионная проверка охватила все ключевые аспекты, включая: состояние зданий и территорий, готовность учебных помещений, пищеблоков, санитарное и противопожарное состояние, безопасность, а также охрану труда.

Руководители образовательных учреждений выполнили все предписания государственных служб, проведя необходимые ремонтные работы и обеспечив соответствие гигиеническим требованиям условий обучения. Благодарю администрации учебных учреждений за проделанную работу.

Комиссия подтвердила готовность образовательных учреждений Псковского района к новому учебному году 2024-2025 года. «Уже через две недели школы вновь наполнятся детскими голосами, и это замечательно!» - добавила Наталья Федорова.