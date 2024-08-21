Общество

Карантин по бешенству отменили в псковской деревне Неелово-2

Карантин по бешенству отменили в Псковском районе, следует из указа губернатора Псковской области, размещенного на сайте нормативных правовых актов региона.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизоотического очага: территории квартиры №2, расположенной по адресу: Псковский район, сельское поселение "Логозовская волость", деревни Неелово-2, улицы Юбилейная, дома №1, и на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу (неблагополучный пункт), установленные указом губернатора Псковской области от 14 июня 2024 года №109-УГ "Об ограничительных мероприятиях (карантине) по бешенству"», - говорится в документе.

Указ был опубликован 26 августа и вступил в силу в тот же день.