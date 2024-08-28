Общество

Школы и вузы к сентябрю успели на 60% перейти на отечественное ПО

Российские образовательные учреждения к началу учебного года 2024/2025 успели примерно на 60% импортозаместить иностранное ПО в своих процессах. Замена активно продолжается, но есть сложности, а для некоторых решений альтернативы просто нет, рассказали опрошенные эксперты.

«В целом, полагаю, что процент обеспеченности перехода на российские решения равен примерно 60%, если смотреть комплексно, а не точечно: переход на операционную систему, прикладное ПО, ПО для станков и иного оборудования», - сказала глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Анастасия Горелова. Обеспеченность школ и вузов отечественным ПО растет, добавил директор по стратегическим проектам компании «Базис» Владимир Татаринцев.

Эксперты назвали ПО, которое полностью заместить пока не удалось. Так, по словам Гореловой, нехватка есть по инженерным направлениям, в ПО для ЧПУ-станков и аналогичных устройств. Руководитель тренинг-центра группы «Рексофт» Григорий Силкин, говоря об операционных системах, отметил, что Windows в 2021 году использовали 88,8% школ, и эта ОС все еще остается основной. «В 2024 году только начинают тестировать ПО для сдачи единого госэкзамена, адаптированное под российские ОС Linux», - подчеркивает он. Некоторое число иностранных решений останется в России, в том числе те, которые нельзя заменить, признает глава направления по работе с учебными заведениями «Сисофт девелопмент» Сергей Галкин.

Новое отечественное образовательное ПО воспринимается неоднозначно: кто-то хвалит его, кто-то ругает, но главное то, что нет равнодушных к нему, подчеркивает Горелова. «Образовательный сегмент крайне живой и всегда небезразличный. Педагоги с удовольствием делятся обратной связью, дают предложения по улучшению, помогают с тестированием», - поясняет она.

Педагоги смогут оценить преимущества нового ПО с течением времени, считает представитель «Сисофт девелопмент» Сергей Галкин. Привлекательным его сделают бесплатные учебные лицензии, а регулярное обучение и поддержка помогут учителям в его освоении. «Многие образовательные учреждения уже активно используют локальные облачные сервисы и переходят на новые программы из реестра отечественного ПО», - добавляет Владимир Татаринцев из «Базиса».

Но пока, хоть образовательные учреждения и понимают причину и важность замещения, они еще испытывают недоверие и сложности в использовании новых решений, потому что ранее с ними не работали, пишет ТАСС.