Общество

Минздрав расширил программу профилактических медосмотров

Минздрав России расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив туда исследование на гепатит С, соответствующий приказ министерства вступает в силу в пятницу.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Настоящий приказ вступает в силу с 30 августа и будет действовать до 1 июля 2027 года.

Согласно документу, в профилактический медицинский осмотр теперь добавлено исследование на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше 1 раз в 10 лет.

Кроме того, приказ дает право ветеранам боевых действий проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию во внеочередном порядке, пишет РИА Новости.