Общество

Центробанк назвал риски схемы «доходы – на депозиты, расходы – с кредитки»

Граждане на фоне высоких ставок по вкладам начали практиковать финансовую уловку: доходы направляют на депозиты, а текущие расходы оплачивают кредитками в расчете на грейс-период, предполагают в Центробанке. Многие банки предлагают еще и кешбэк за покупки. Но регулятор предостерег от использования этого хитрого приема, поскольку он имеет существенные риски для потребителей.

«Такая поведенческая модель вполне объяснима, поскольку доходность по вкладам сейчас действительно привлекательна. Основной риск заключается в том, что заемщик может слишком увлечься использованием грейс-периода и не рассчитать свои возможности по погашению долга в льготный период. В итоге ему всё-таки придется платить проценты по кредитной карте. Кроме того, условия для грейс-периода могут быть достаточно запутанными, и заемщик далеко не всегда понимает, когда реально заканчивается льготный период», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Проценты по кредиткам могут в два и более раза превышать ставки по депозитам. Да и условия далеко не всегда прозрачны, пишут «Известия».

Поэтому, как отметила пресс-служба ЦБ, важно ограничить выдачу новых кредитных карт и увеличение лимитов по уже действующим картам в отношении граждан с высокой долговой нагрузкой. Макропруденциальные лимиты, ежеквартально устанавливаемые Банком России, направлены именно на это, уточнили там. Также Центробанк призвал банки повышать прозрачность условий по кредитным продуктам и подробно раскрывать их на своих сайтах.