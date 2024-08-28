Общество

Крупнейший технохаб Сбера для IT-специалистов открыли в Петербурге

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в Санкт-Петербурге технологический хаб, который объединит IT-команды Сбера и станет центром притяжения для экспертного ИТ-сообщества Северной столицы и всего Северо-Запада России. Технохаб расположен в Василеостровском районе — в реконструированном комплексе зданий завода имени М. И. Калинина (улица Уральская, дом №1), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Фото здесь и далее: Сбер

В новый хаб уже переехали IT-команды Сбера, которые ранее работали на различных площадках в Санкт-Петербурге. Это продуктовые команды, состоящие из разработчиков, тестировщиков, аналитиков, специалистов по сопровождению, DevOps-инженеров, дата-сайентистов и владельцев продуктов ключевых бизнес-направлений банка: розничного, корпоративно-инвестиционного, технологий, благосостояния и других.

Первые рабочие места были уже заняты сотрудниками в апреле, до конца года в технохаб переедут более 1,8 тысячи ИТ-специалистов Сбера. Вторая очередь будет введена в строй в 2025 году и добавит ещё 800 рабочих мест. Параллельно с заселением новых корпусов будет развиваться и инфраструктура территории: появится фитнес-центр, различные форматы общественного питания, коммерческая инфраструктура и общедоступные пространства и сервисы.

«Сегодня мы открываем крупнейший технологический хаб на Северо-Западе России. Для нас это возможность создать в регионе новые рабочие места и центр притяжения талантливых IT-специалистов, где они будут разрабатывать технологические сервисы и продукты, которыми будут пользоваться миллионы россиян. Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий», - сказал Герман Греф.

«Открытие технохаба Сбербанка — это не просто появление нового IT-пространства в нашем городе, это мощный сигнал о готовности Петербурга закрепить свои позиции одного из ведущих центров цифровых инноваций в России. Технохаб Сбера на Васильевском острове — это место, где объединятся лучшие умы IT-сферы, будут рождаться новые идеи, разрабатываться передовые технологии, которые сделают жизнь каждого из нас комфортнее и безопаснее. Уверен, что он станет настоящим центром притяжения для IT-сообщества Петербурга и Северо-Запада. Качественно повысит привлекательность нашего города для талантливых специалистов и станет катализатором развития цифровой экономики в регионе и стране. Сегодня мы делаем важный шаг навстречу будущему, где технология служит людям и создаёт новые возможности для роста и процветания», - отметил Александр Беглов.

В технохабе Сбера реализованы принципы и решения лучших мировых Agile-практик, когда каждый сотрудник может выбрать для себя максимально комфортное рабочее место исходя из своих задач. Это возможно благодаря грамотному разделению пространства на зоны для совместной и индивидуальной работы, общения и отдыха.

Также предусмотрено пространство для проведения массовых мероприятий, которое оснащено современнейшим цифровым мультимедийным комплексом, спроектированным под весь спектр возможных мероприятий. Там будут проходить хакатоны, выставки и встречи. На подобных мероприятиях будут рады видеть как специалистов, так и студентов и школьников, которые планируют связать свою жизнь с разработкой.

На территории хаба находится специальный центр адаптации для новых IT-сотрудников (IT-Bootcamp), где они могут подписать необходимые документы, взять рабочую технику и пропуск, пройти необходимые инструктажи в свой первый день в Сбере. Благодаря обучающим модулям и наставникам новые сотрудники максимум за две недели вникают в процессы, осваивают инструментарий и становятся полноценными членами команд.

Территория и общественные сервисы технохаба находятся в свободном доступе для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Например, в июне начал работать первый в России фирменный магазин и иммерсивный шоу-рум нашего партнера — компании SberDevices. В этом пространстве нового типа каждый желающий может не просто попробовать и приобрести умные устройства Sber, но прочувствовать идеальный опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.

Скоро на территории хаба появятся зоны отдыха и спорта, оборудованный выход к Неве, а в отреставрированном корпусе медеплавильного цеха XIX века откроется ресторанный дворик. При реконструкции старинных зданий удалось не только сохранить их историческую часть и внести современные мотивы с помощью высокотехнологичных материалов, текстур и цветов, но и привести внутреннюю инфраструктуру зданий к высоким современным стандартам. В технохабе используются собственные разработки Сбера в сфере IoT и АI в целях предиктивного управления всеми инженерными системами, которые повышают надежность, эффективность объектов и комфорт сотрудников.

Раннее Сбер уже открыл два технохаба — в Екатеринбурге и Казани, в которых работают более 2 тысяч человек. Это разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, эксперты по кибербезопасности, машинному обучению и искусственному интеллекту. К сегодняшнему дню, например, численность команды IТ в Казани выросла в 3 раза с момента открытия. Более 3,5 тысячи IТ-специалистов посетили профессиональные мероприятия Сбера, которые проводились в хабах.

Также Сбер обладает широкой сетью из IT-офисов, основные из которых расположены в городах Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск. В них работают несколько тысяч IT-специалистов инновационных решений и сервисов для корпоративных и розничных клиентов группы Сбер.