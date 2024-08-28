Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
обзор
Как создать ТОС
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Легкий пар Женская баня
Первая ягода
Урожай 2024
Аграрий с джойстиком в руках
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
 
 
 
ещё Общество 28.08.2024 15:475 Ремонт двух школ в Пскове не успеют завершить к 1 сентября — Борис Елкин 30.08.2024 12:100 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  30.08.2024 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Ответственность СМИ за автора 30.08.2024 11:500 Лидер СОЦПРОФ Сергей Вострецов выступает за право досрочного выхода на пенсию многодетным отцам 30.08.2024 11:500 Представители молодёжной политики Пскова и Витебской области обсудили сотрудничество 30.08.2024 11:380 Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы
 
 
 
Самое популярное 27.08.2024 09:511 Инженер умер на рабочем месте в Псковской области 23.08.2024 11:526 Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове 25.08.2024 22:082 Движение на Ольгинском мосту в Пскове затруднено из-за массового ДТП 23.08.2024 09:240 Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Псковской области 26.08.2024 17:060 Рейтингомер: банкротство, отставка из-за утраты доверия и прочие неприятности
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и присвоил ему орден Андрея Первозванного

30.08.2024 11:28|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летием, сообщается на сайте Кремля.

«Работая на важнейшем государственном посту, Вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий её интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях», - говорится в поздравительной телеграмме российского президента.

Он отметил личный вклад Лукашенко «в развитие дружественных российско-белорусских связей, в построение и упрочение институтов Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве».

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать всё возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», - говорится в поздравлении.

На сайте Кремля также сообщается, что Путин подписал указ «О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного президента Республики Белоруссия, председателя Высшего Государственного Совета Союзного государства Лукашенко А.Г.»

Согласно тексту указа, Лукашенко награжден за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства», пишет «Интерфакс».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшая награда РФ.

Теги: #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?
В опросе приняло участие 131 человек
30.08.2024, 12:240 Контакты и контракты 30.08.2024, 12:100 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  30.08.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Ответственность СМИ за автора 30.08.2024, 11:500 Лидер СОЦПРОФ Сергей Вострецов выступает за право досрочного выхода на пенсию многодетным отцам
30.08.2024, 11:500 Представители молодёжной политики Пскова и Витебской области обсудили сотрудничество 30.08.2024, 11:450 «Собственной персоной»: Александр Козловский о вызовах, выборах и новом парламентском сезоне 30.08.2024, 11:430 Участок улицы Пожиговской отремонтировали в Пскове 30.08.2024, 11:380 Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы
30.08.2024, 11:280 Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и присвоил ему орден Андрея Первозванного 30.08.2024, 11:150 Пассажирка пострадала при столкновении двух машин в Пскове на улице Инженерной 30.08.2024, 11:070 Более тысячи человек посетили фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском округе 30.08.2024, 11:060 В России могут приступить к переводу ЕГЭ и ОГЭ в компьютерный формат к 2030 году
30.08.2024, 10:580 «На пятой передаче»: Особенности аренды и покупки прицепов в Пскове 30.08.2024, 10:560 Вблизи дороги в Псковском районе найдены два артиллерийских снаряда 30.08.2024, 10:380 Псковский областной суд оставил в силе решение оштрафовать ООО «Журналист-иностранный агент»* на 300 тысяч рублей 30.08.2024, 10:250 Крупнейший технохаб Сбера для IT-специалистов открыли в Петербурге
30.08.2024, 10:170 «Прессинг»: Ответственность СМИ за автора, хозяин забора, преступное второе мнение 30.08.2024, 10:110 Отсрочку от призыва в армию получат больше россиян 30.08.2024, 10:010 Белорусские и псковские предприятия провели бизнес-встречи в рамках Дней Витебской области 30.08.2024, 10:010 Суд возобновил дело в отношении первого замглавы администрации Новосокольнического района
30.08.2024, 09:530 В Куньинском районе сгорел трактор 30.08.2024, 09:390 В этом году планы на осенний отдых строят 42% псковичей — опрос 30.08.2024, 09:270 Концерт «Моцарт и Глинка» в Тригорском завершит «Летние вечера» 30.08.2024, 09:190 В России снизилось производство вермутов
30.08.2024, 09:000 Объем выданных автокредитов за семь месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза 30.08.2024, 08:401 Центробанк назвал риски схемы «доходы – на депозиты, расходы – с кредитки» 30.08.2024, 08:210 Минздрав расширил программу профилактических медосмотров 30.08.2024, 08:000 Школы и вузы к сентябрю успели на 60% перейти на отечественное ПО
30.08.2024, 07:400 В Госдуме предложили уничтожать просроченный и фальсифицированный товар 30.08.2024, 07:201 Центробанк допустил сокращение наличных в обороте 30.08.2024, 07:002 Юрист предупредил о повышении пошлин за расторжение брака 29.08.2024, 22:500 Дефиле народного костюма прошло в Пскове
29.08.2024, 22:000 Как подготовить первоклассника к школе, рассказала методист 29.08.2024, 21:400 Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в благотворительных акциях 29.08.2024, 21:200 Посылки в Курскую и Белгородскую области псковичи могут отправить бесплатно 29.08.2024, 21:000 Лекцию в Пскове посвятят монастырю Пантелеимона Ближнего на Красном дворе
29.08.2024, 20:490 Михаил Ведерников и Роман Головченко почтили память защитников Отечества 29.08.2024, 20:400 Скорость движения ограничат на трассе Р-23 вблизи Гатчины 30 августа 29.08.2024, 20:200 Несанкционированные свалки выявили на трех земельных участках в Пустошкинском районе 29.08.2024, 20:100 «Титан-Полимер» и «Могилевхимволокно» заключили Соглашение о сотрудничестве
29.08.2024, 20:000 Псковские единороссы передали книги для детей города Донецка 29.08.2024, 19:490 Арт-экскурсией отметят в «Михайловском» 275-летие Гёте 29.08.2024, 19:400 Заминистра спорта и туризма Белоруссии высоко оценил благоустройство города Пскова 29.08.2024, 19:200 На территории завода «ПсковКабель» состоялись пожарно-тактические учения
29.08.2024, 19:000 Минздрав предупредил о новой болезни легких из-за электронных сигарет 29.08.2024, 18:300 Горячая линия по теме взыскания алиментов состоится в Псковской области 30 августа 29.08.2024, 18:270 Осталось четыре дня, чтобы подать заявку на международный форум «Мы помним» 29.08.2024, 18:260 «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями, партийная система на пороге перемен и снова 1 сентября. ВИДЕО
29.08.2024, 18:242 Премьер-министр Белоруссии и псковский губернатор посетили выставку «Россия начинается здесь» 29.08.2024, 18:170 На центральном мосту в Великих Луках ввели реверсивное движение 29.08.2024, 18:142 Журналисты из Вьетнама, Кубы и Пакистана присоединились к пресс-туру в Псковской области 29.08.2024, 18:030 «Беседка»: Что ждет псковичей в новом театральном сезоне? ВИДЕО
29.08.2024, 18:000 Сдать зачет по физкультуре псковские студенты смогут без посещения занятий 29.08.2024, 17:511 Премьер-министр Белоруссии: Псковская область — очень близкий к нам регион 29.08.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 августа 29.08.2024, 17:450 До +30 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 30 августа
29.08.2024, 17:380 Сотрудничество с Белоруссией активно развивается на всех уровнях — Михаил Ведерников 29.08.2024, 17:330 Национальные блюда народа сето смогли попробовать гости фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» 29.08.2024, 17:260 Премьер-министр Белоруссии посетил выставку отечественной техники в Пскове 29.08.2024, 17:230 Замдиректора Института истории материальной культуры РАН: Раскоп на улице Кузнецкой в Пскове уникальный с исторической точки зрения
29.08.2024, 17:211 МегаФон сделает безлимитным интернет в метро Москвы и Петербурга 29.08.2024, 17:190 Псковские паркурщики отметили 80-летие региона зрелищными соревнованиями 29.08.2024, 17:170 Псковская область готовится к рекордной жаре в сентябре 29.08.2024, 17:120 Псковский бизнес получит более 100 сервисов с искусственным интеллектом и Big Data
29.08.2024, 17:004 Крытый рынок начали разбирать на Четырех углах в Пскове. ФОТО 29.08.2024, 16:490 «Дневной дозор»: Дебаты - критерий истины? 29.08.2024, 16:440 Столкновение с автобусом произошло на перекрестке улиц Труда и Леона Поземского в Пскове 29.08.2024, 16:424 #FreeDurov и закат Европы
29.08.2024, 16:380 Раскопки на улице Кузнецкой в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.08.2024, 16:290 С начала года с должников по газу в Псковской области взыскали около 4 млн рублей 29.08.2024, 16:230 Пассажирка ВАЗа погибла после наезда на дерево в Псковском районе 29.08.2024, 16:150 Школьники 1 сентября смогут посетить музей-усадьбу Софьи Ковалевской бесплатно
29.08.2024, 16:090 Представители Пскова и Петербурга обсудили варианты сотрудничества 29.08.2024, 15:581 Исполнилось 80 лет со дня образования управления ФСБ России по Псковской области 29.08.2024, 15:410 Ювелирное и металлургическое производства обнаружили археологи на улице Кузнецкой в Пскове 29.08.2024, 15:270 Только 39% родителей из Пскова считают, что уделяют детям достаточно времени — опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru