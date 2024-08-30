Общество

Единые правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний утвердили в РФ

Правительство Российской Федерации утвердило новые правила взаимодействия операторов связи и управляющих компаний многоквартирных домов при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей доступа в интернет. Данные нормативы направлены на решение ключевых проблем в этой сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании Мегафон.

Фото: Мегафон

Во-первых, управляющие компании теперь не смогут необоснованно отказывать интернет-провайдерам в доступе к многоквартирным домам. Это гарантирует жителям свободу выбора телекоммуникационных услуг и повысит конкуренцию на рынке фиксированного интернета.

Во-вторых, новые правила устанавливают типовые технические требования к прокладке сетей связи в МКД и четко регламентируют порядок действий при нанесении ущерба общему имуществу дома во время установки или демонтажа оборудования. Теперь оператор будет обязан за свой счет устранять такие повреждения или возмещать расходы управляющей компании.

«Постановление закрепляет правила взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи. Утверждение этих правил правительством РФ приведет к повышению конкуренции на рынке фиксированной связи и положительно повлияет на стоимость услуг для абонентов», - добавили в пресс-службе компании «Мегафон».

Новые правила являются частью реализации изменений Жилищного кодекса РФ, принятых в апреле 2024 года. Ознакомиться с полным текстом постановления можно на официальном сайте правительства России.