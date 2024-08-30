Общество

С начала СВО 24 десантника старейшего соединения ВДВ удостоены звания Герой России

24 военнослужащих старейшего соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии удостоены звания Герой России с начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

1 сентября 85-ю годовщину со дня образования отмечает одно из самых прославленных и боеспособных соединений Вооруженных сил РФ - 76-я дивизия ВДВ (город Псков). Дивизия была сформирована 1 сентября 1939 года, пишет ТАСС.

«С момента образования соединения дивизия насчитывает 111 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Из них 50 Героев Советского Союза и 61 Герой Российской Федерации, из которых 24 военнослужащих удостоены этого высокого звания в ходе специальной военной операции», - сказали в МО РФ.