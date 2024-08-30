Общество

В России появится стипендия для студентов в сфере космической экономики, политики и права

Первая в России стипендия для студентов магистратуры, готовящих диссертации в сфере космического права, политики и экономики освоения космоса стартует в новом учебном году. Об этом сообщили в Исследовательском центре «Космическая экономика и политика», который организует конкурс.

«1 сентября 2024 года начинается прием заявок на участие в стипендиальной программе "Выводим космическую экономику и политику России на новые орбиты" для студентов-магистрантов, планирующих посвятить свою дипломную работу экономике, политике или международному праву в сфере освоения космоса», - рассказали в центре.

Как отметил глава центра Валентин Уваров, в России остро не хватает мультидисциплинарных специалистов, которые могут стыковать высокие технологии и механизмы государственно-частного партнерства. «Необходимо понимание того, как использовать потенциал частного бизнеса для внедрения ключевых космических сервисов в народное хозяйство нашей страны, чтобы создать принципиально новые возможности для развития нашей экономики, наших регионов, чтобы граждане нашей страны могли пользоваться сервисами с космической составляющей», - сказал он.

Подобные специалисты, считает Уваров, помогут государству легче переносить санкционное давление, которое нарастает в том числе в сфере космоса, пишет ТАСС.

«Прагматичному сотрудничеству, которому в начале пути человека в космос были характерны элементы народной дипломатии, приходит на смену жесткое противостояние, требующее понимания тонкостей космической дипломатии», - добавил глава центра.