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76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова.

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия (до 1943 года - 157-я стрелковая, до 1946 года - 76-я гвардейская стрелковая, до 2006 года - 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия) - старейшее из ныне существующих соединений ВДВ России. Она является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии. Дислоцирована в Пскове и Псковской области.

С 1994 по 1995 год отдельные подразделения и части дивизии принимали участие в восстановлении конституционного порядка в Чечне. В 1999 и 2004 годах соединение принимало участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Там массовый героизм в бою у высоты 776,0 в марте 2000 года с бандформированиями Хаттаба и Басаева проявил личный состав 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Десантники ценой своей жизни нанесли серьезный урон группировке противника. За этот подвиг 22 гвардейца (из них 21 посмертно) были удостоены звания Героя Российской Федерации, 69 солдат и сержантов 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них - посмертно).