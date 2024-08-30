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Александр Борисов: Славный боевой путь прошла дивизия за 85 лет со дня создания

С 85-летием 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии поздравил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Сегодня 85 лет исполняется легендарному соединению Воздушно-десантных войск России - 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. От всей души поздравляю всех военнослужащих и ветеранов псковской дивизии ВДВ с юбилеем и заслуженной наградой - орденом Кутузова! Славный боевой путь прошла дивизия за 85 лет со дня создания», - сказал Александр Борисов.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны и в наше время воины-десантники своими героическими делами добились признания и уважения в Вооруженных Силах Российской Федерации. Крылатая пехота из Пскова стала эталоном мужества, самоотверженности, стойкости, доблести и отваги, заслужила всеобщую любовь и уважение народа.

«В этот праздничный день выражаю всем вам искреннюю признательность и благодарность за ваш нелегкий, требующий мужества и терпения ратный труд. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, дальнейших успехов в благородном деле защиты нашего Отечества!» - заключил Александр Борисов.